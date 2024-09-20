Havada yaşanan kaza az kalsın karadakileri öldürüyordu! Acil durum ilan edildi

20 Eylül 2024 12:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:09

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçağın kapısı metrelerce yükseklikten bir anda düştü. Uçağın içinde yolcunun olduğu bildirildi, acil durum ilan edildi. Havada yaşanan kaza, yerde ölüme ya da yaralanmaya neden olmadı.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, artık Elon Musk için eskisi gibi düşünmüyor! Cybertruck hayal kırıklığı oluşturdu

Çeçen lider Ramazan Kadirov, artık Elon Musk için eskisi gibi düşünmüyor! Cybertruck hayal kırıklığı oluşturdu

Kazı yapanlar 200 yıllık zaman kapsülü buldu, içinden bir de mesaj çıktı

Kazı yapanlar 200 yıllık zaman kapsülü buldu, içinden bir de mesaj çıktı

ABD'nin Güney Carolina​ eyaletinde Diamond DA40 uçağı bir pilot ve bir yolcuyla beraber havalandı. Myrtle Beach Uluslararası Havaalanı'ndan ayrılan uçağın kısa süre sonra kapısı koptu. Federal Havacılık İdaresi'nin raporuna göre, acil durum ilan edildi. Uçak​, kalkıştan 8 dakika sonra havalimanına geri döndü. Florence Bölge Havaalanı'na doğru gitmek üzere yola çıkan tek motorlu uçaktaki pilot ya da yolcu sağ salim uçaktan inebildi.

''UÇAK PARÇASI DÜŞTÜ''

Uçağın kapısı ise bir evin sadece birkaç metre uzağına düştü. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Uçağın düştüğü mahallede yaşayan Wendy Hodges, ''Birisi bisikletiyle geliyordu ve gelip bir uçak parçasının düştüğünü gördüğünü söyledi'' diyerek bölge sakinliklerini şaşkınlıklarını dile getirdi.

''UÇAĞIN KAPISI TEK PARÇAYDI''

Hodges, olayda daha da şaşırtıcı olanın, Ne olduğunu görmek için geldim ve tek parça halinde olmasını beklemiyordum ama tamamen sağlamdı'' diyerek anlattı.

''Hiçbir hasar olmaması veya kimsenin yaralanmaması kesinlikle büyük bir şans'' diyen Hodges, artık uçan uçaklara dikkat etmeye başlayacağını söyledi.

UÇAĞIN BAKIMI YAPILDI

Öte yandan uçuş numarası, Myrtle Beach'te bir lokasyona sahip ticari pilot eğitim okulu olan LIFT Academy'ye ait bir uçakla eşleşti. Uçağın bakım gördüğü bildirildi.