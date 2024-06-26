Havada zorlu mücadele: Kokpit camı parçalandı, 28 saat sonra görme yetisine yeniden kavuştu

26 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:09

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Hollandalı pilot Narine Melkumjan, Extra 330 LX uçağıyla havada zorlu anlar yaşadı. Uçağın kamerasına yansıyan görüntülerde, Nadine'nin yeşil alanlar üzerinden sorunsuz bir şekilde geçtiği, ilerlerken bir anda kokpit camının açıldığı görülüyor.

Kokpit camının açılmasıyla paramparça olması ise bir olunca Narine için durum daha da zor bir hal aldı. Koruyucu bariyerin kalkması, Narine'nin gözlerini rüzgara karşı açmasını da zorlaştırdı. Uçağı kontrol altında tutmak zorunda olan Narine, bir başlık ve gözlük takmadığı için pişman oldu.

GÖRME YETİSİNE 28 SAAT SONRA KAVUŞTU

Narine, uçuşunu her şeye rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve güvenli bir iniş yaptı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören gözleri ise ancak 28 saat sonra kendine geldi.

''EĞER BİR PİLOTSANIZ HATALARIMDAN DERS ÇIKARIN''

Narine'nin 'cesur pilot' olarak nitelendirildiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başarılı pilot, yaşananların birkaç sene önce başına geldiğini, o anlara dair neler yaşadığını şu sözlerle anlattı:

"Aerodinamik olarak bazı büfe ve kontrol edilebilirlik zorlukları yaşadım. Muhtemelen en zor kısım gücü içeride tutmak, böylece görüşümü ve nefesimi kinetik enerjiyle değiştirmekti.''

''Her ne kadar gürültüden dolayı koçumun radyoda ne dediğini duymak zor olsa da, yüksek ve net bir şekilde şunu duydum: 'Uçmaya devam edin. 'Eğer bunu izleyen bir pilotsanız, umarım hikayem öğretici bir hikaye olur ve hatalarımdan ders çıkarırsınız.''

''Bu video görüntüsünü paylaşmam bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Zayıf yönlerimi hepinizin görmesi için ortaya koymak kolay değil. Ancak eksikliklerimiz ve bu süreçte öğrendiğimiz dersler konusunda şeffaf olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Tüm pilot arkadaşlarıma güvenli uçuşlar diliyorum.''