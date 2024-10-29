Havai fişek felaketi! Bir anda patladılar: En az 150 kişi yaralandı

29 Ekim 2024 14:36 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:44

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir tapınakta düzenlenen festival sırasında havai fişek felaketi yaşandı. Kulübede bulunan havai fişekler bir anda patladı, çıkan yangında en az 150 kişi yaralandı.

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Hindistan​'ın güneyinde bulunan Kerala​ eyaletine bağlı Kasaragod bölgesinde bir tapınakta yüzlerce kişinin katıldığı bir festival​ düzenlendi. Festival alanında bulunan bir kulübedeki havai fişekler nedeniyle büyük bir patlama yaşanınca ise ortalık dehşet yerine döndü.

EN AZ 150 KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tapınak yetkilileri gözaltına alındı. Yangının havai fişek gösterisi sorasında fişeklerin kulübeye düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.