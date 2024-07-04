Havalimanında bir anda herkes bayılmaya başladı! Yetkililerden açıklama geldi
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:39
Malezya'daki Kuala Lumpur Havalimanı'nda en az 20 kişi baygınlık geçirdi, çok sayıda kişi baş ağrısı sorunu yaşadı. Yetkililerden yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin açıklama geldi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur uluslararası havalimanında en az 20 kişi baygınlık nedeniyle tedavi altına alındı. Birçok kişi ise baş ağrısı sorunu yaşadığını dile getirdi.
HAVALİMANINDA KİMYASAL GAZ SIZINTISI
Yetkililer, havalimanında yaşanan sağlık sorunlarının kimyasal gaz sızıntısından kaynaklandığını açıkladılar. Rahatsızlanan herkesin havalimanı personeli olduğu belirtildi.
Sızan kimyasal maddenin uçak yakıtı üretiminde kullanılan yanıcı metil merkaptan olduğu tespit edildi.
''RİSK YOK''
Havalimanındaki kalabalığı etkileyecek bir risk bulunmadığını açıklayan acil durum yetkilileri, kimyasal madde uzmanlarının havalimanına gönderildiğini ve uçuşların normal seyrinde devam ettiğini aktardı.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri