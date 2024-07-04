Havalimanında bir anda herkes bayılmaya başladı! Yetkililerden açıklama geldi

04 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:39

Ölüm yolunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti: Acılarına son verdim

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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur uluslararası havalimanında en az 20 kişi baygınlık nedeniyle tedavi altına alındı. Birçok kişi ise baş ağrısı sorunu yaşadığını dile getirdi.

HAVALİMANINDA KİMYASAL GAZ SIZINTISI

Yetkililer, havalimanında yaşanan sağlık sorunlarının kimyasal gaz sızıntısından kaynaklandığını açıkladılar. Rahatsızlanan herkesin havalimanı personeli olduğu belirtildi.

Sızan kimyasal maddenin uçak yakıtı üretiminde kullanılan yanıcı metil merkaptan olduğu tespit edildi.

''RİSK YOK''

Havalimanındaki kalabalığı etkileyecek bir risk bulunmadığını açıklayan acil durum yetkilileri, kimyasal madde uzmanlarının havalimanına gönderildiğini ve uçuşların normal seyrinde devam ettiğini aktardı.