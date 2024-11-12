Havalimanında kaos! Çatıdan düşen yırtıcı yolcuları dehşete düşürdü

12 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:20

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir video gündem. oldu. ABD'nin New York kentinde yer alan LaGuardia Havalimanı'nda bir yırtıcı hayvanın tavan panelinden düşmesi ve kaosun patlak vermesiyle havalimanı yolcularının ve personelinin koşuşturup çığlık attığı anlar anbean kaydedildi.

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda bir yırtıcının tavandan düşmesi üzerine personel ve yolcular çığlık atarak kaçışmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir video gündem oldu. Videoda New York'ta yer alan LaGuardia Havalimanı'nın Terminal A'daki bir tavan panelinin düştüğü ve tavandaki kablolara tutunarak sarkan bir rakun görüldü.

New York ve New Jersey Liman İdaresi'ne göre olay 4 Kasım Pazartesi günü sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.

Rakun kurtulmak için ileri geri sallanıp duruyordu. Spirit Havayolları check-in bölümündeki personelin masalarından kaçıştığı ve sırada bekleyen insanların dehşet içinde çığlık attığı görüldü. Korkmuş bir köpek de rakuna doğru havlıyordu.

Sonunda rakun kurtulmayı başardı ve yere düştü. Ancak rakun koşmaya başlayınca insanlar daha da korktu. Yangın alarmı çalıştırıldı ve herkesin bölgeden uzaklaşması istendi.

"SADECE EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Olaya tanık olan ve videoyu paylaşan bir kişi, "Sadece eve gitmeye çalışıyordum. Bu hayatımda şimdiye kadar yaşadığım en kötü LaGuardia deneyimiydi" ifadelerine yer verdi.

Videonun 4 Kasım'da paylaşılmasının ardından 3,3 milyondan fazla izlendi ve 51.000'den fazla beğeni aldı

Spirit daha sonra CNN'e bir açıklama yaparak tüm uygun prosedürleri takip ettiklerini belirtti. Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, "LGA Misafirlerimiz için olumlu bir deneyim sağlamak amacıyla, derhal tesis ekibini bilgilendirdik ve konuyu profesyonel bir vahşi yaşam kontrol şirketi ile ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liman İdaresi ise yaptığı açıklamada, "Rakun güvenli bir şekilde bulunmuş ve dışarıya bırakılmış olup, başka bir vaka rapor edilmemiştir. Güvenliği sağlamak amacıyla havalimanı personeli bölgeyi izlemek, potansiyel giriş noktalarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak üzere profesyonel bir yaban hayatı kontrol şirketiyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Başka olayların meydana gelmesini önlemek amacıyla sürekli denetimler ve takip çalışmaları yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.