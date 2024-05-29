Havalimanında korkunç ölüm! Uçağın motoruna kapılarak can verdi 

29 May 2024 19:39 - Güncelleme : 29 May 2024 19:43

Bir F-35 daha düştü, gözler düşman uçaklarına çevrildi! KAAN’ı hesaba katamıyorlar

Bir F-35 daha düştü, gözler düşman uçaklarına çevrildi! KAAN’ı hesaba katamıyorlar

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı'nda geçtiğimiz çarşamba günü korkunç bir ölüm yaşandı. Havalimanında görevli bir kişi, uçağın çalışan motoruna düşerek hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrası yetkililer harekete geçti ve acil sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Korkunç olay esnasın Embraer 190 tipi uçakta yolcular ve mürettebat bulunuyordu. KLM Havayolu, olayın Schiphol'den Billund, Danimarka'ya hareket edecek olan 1341 sefer sayılı uçuşunda meydana geldiğini doğruladı.

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Askeri polis birimi Marechaussee yaptığı açıklamada, "İlgili uçuşun tüm yolcuları ve çalışanları uçaktan indirilmiş ve ilgilenilmektedir" dedi.

Marechaussee ofisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve hangi kuruluş için çalıştığı henüz netlik kazanmazken İş Müfettişliği, olayın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi belirlemek için olay yerine bir müfettiş göndereceklerini açıkladı.