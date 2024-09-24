Havalimanında polisin radarına takıldı, midesinden çıkanlar şoke etti

24 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:59

Güney Afrika'da bulunan Johannesburg Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, polislerin radarına takıldı. 30 yaşındaki Namibyalı kadına çekilen röntgenle tüm gerçekler ortaya çıktı.

Brezilya​'nın Sao Paulo şehrinden, Johannesburg​ Uluslararası Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Namibyalı kadın​ polisler tarafından durduruldu. İsmi açıklanmayan kadın, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandı. Polis memurları tarafından yerel bir hastaneye götürülen kadına röntgen çekildiğinde ise gerçekler ortaya çıktı.

MİDESİNDEN 68 PAKET ÇIKTI

Kadının toplam ağırlığı yaklaşık 850 gram olan 68 adet uyuşturucu paketi olduğu anlaşıldı. Güney Afrika Polis Teşkilatı Ulusal Komiseri General Fannie Masemola, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

''Mavi giysili kadın ve erkeklerimiz azılı suçluları yakalamak için çok çalışıyorlar. Güney Afrika, suçlular ve ulus ötesi organize suçlar için bir oyun alanı değildir. Suçluların alanını daraltıyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz.''

Kadının, 25 Eylül'de uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

SON 2 AYDA 10. KİŞİ

Polis, bunun son iki ay içinde aynı havaalanında uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddiasıyla tutuklanan onuncu kişi olduğunu belirtirken, geçen hafta da Nijerya vatandaşı bir kişinin benzer suçlamalarla tutuklandığını kaydetti.