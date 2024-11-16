Havalimanında silahlı saldırı paniği! Kalkışan hazırlanan uçağa ateş açıldı

16 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:57

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'nda Southwest Havayolları'na ait bir yolcu uçağı kalkışa hazırlanırken, silahlı saldırının hedefi oldu. Uçağa isabet eden mermi sonrası uçak kapısına geri dönerken pist geçici süreyle kapatıldı.

ABD'nin Teksas​ eyaletine bağlı Dallas şehrinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'nın pistinde yolcu taşıyan ve kalkışa hazırlanan bir Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağına ateş açıldı.

Southwest Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, 2494 sefer sayılı uçağın Indiana eyaletine bağlı Indianapolis şehrine gitmek üzere kalkışa hazırlandığı sırada "bir merminin uçağın sağ tarafına, uçuş güvertesinin altına isabet ettiğini” söyledi.

PİST KISA SÜRE SONRA GERİ AÇILDI

Sözcü, hiçbir yolcunun yaralanmadığını ve uçağın bir "güvenlik olayı" nedeniyle hasar aldıktan sonra kapısına geri döndüğünü söyledi.

Dallas polisi saat 21:48'de silah sesleri duyulması üzerine olay yerine intikal etti ve uçağın vurulduğunu teyit ederek pisti geçici olarak kapattı.

Dallas Love Field Havaalanı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, olayın gerçekleştiği pist kısa süreliğine kapatıldı. Geri açılan pist operasyonlar üzerinde minimum etkiye neden oldu.