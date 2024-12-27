Havalimanında silahlı ve bıçaklı saldırı paniği! Yaralılar var

27 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:35

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Sky Harbor Havalimanı'nda silahlı kavga yaşandı. 4 kişinin yaralandığı olay sonrası aldığı yanlış mesaj üzerine çok sayıda silahla havalimanını basan bir kişi de polisle yaşadığı arbede sonrası gözaltına alındı.

ABD'nin Arizona​ eyaletinde yer alan Sky Harbor Havalimanı'nda Noel gecesi yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Noel akşamı saat 21:40 sıralarında, havalimanının üçüncü katında, güvenlik noktalarının dışında yer alan bir restoranın önünde başlayan kavgada 3 kişi silahla vuruldu, 1 kişi bıçaklandı. Yaralılardan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Phoenix Polis Departmanı Sözcüsü Mayra Reeson, "Olaya karışan 5 kişi birbirini tanıyor. Diğer yolcular ve ziyaretçiler zarar görmedi" açıklamasını yaptı. Polis, bir yetişkin erkek ve reşit olmayan bir kız çocuğunu gözaltına aldı.

YANLIŞ MESAJ ÜZERİNE HAVALİMANINI BASTI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra havalimanında ikinci bir gerginlik yaşandı. Aktif saldırgan olduğu yönünde aldığı yanlış bir mesaj üzerine çok sayıda silahla havalimanına gelen bir kişi, polisle yaşadığı arbede sonrası gözaltına alındı.

Havalimanı sözcüsü Eric Everts, güvenlik nedeniyle Terminal 4'teki kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığını, ancak operasyonların kısa sürede normale döndüğünü bildirdi. Southwest Airlines ve American Airlines'ın ana merkezi olan Terminal 4'te uçuşların etkilenmediği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.