Havalimanı'nda şoke eden olay: El bagajından metrelerce uzunlukta piton çıktı
Özbekistan'da bulunan Taşkent Havalimanı'nda ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. Bir yolcunun el bagajından albino bir butma piton çıktı.
Özbekistan'ın Taşkent Havalimanı'nda gümrük memurları, el bagajı taşıyan bir yolcudan şüphelendi. Güvenlik kontrolü sırasında yolcunun bagajını açmasını isteyen güvenlik görevlileri, gördükleri karşısında şoke oldu. Yolcunun el bagajından 3 metre uzunluğunda albino bir burma piton çıktı. Yetkililer, yolcuyu tutukladı.
PİTONU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
Taşkent Bölgesi Gümrük Dairesi 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Gishtkuprik sınır gümrük noktasında 3 metrelik bir pitonu kaçırma girişimi ortaya çıkarıldı. İçeride gümrük memurlarına sözlü olarak bildirilmeyen ve yolcunun gümrük beyannamesinde belirtilmeyen bir yılan bulundu" dedi.
YILAN HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ
Yılanın, Güney ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir kaplan albino pitonu olduğu ifade edilirken gümrük yetkilileri, "Bu hayvanı Özbekistan Cumhuriyeti'ne getirebilmek için uluslararası izin gereklidir. Ancak yolcu bu belgeleri gümrük memurlarına sunamadı. Şu anda gümrük yetkilileri tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Sağlık durumu iyi olarak değerlendirilen yılan, Taşkent Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi" açıklamasında bulundu.
Vay canına bu nasıl bi havaalanı kontrolü yahu Bir de albino piton çıkar da böyle şey olur mu ya