Havalimanında yangın paniği! Uçuşlar durdu

Japonya’nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı yakınında bir fabrikada yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden olurken en az 20 uçuşta gecikme yaşandığı bildirildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Haneda Havalimanı yakınlarında yangın paniği yaşandı. Ota semtinde bulunan bir endüstriyel atık işleme tesisinde akşam saatlerine doğru henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

ALEVLER 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 80’den fazla itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

20 UÇUŞTA GECİKME YAŞANDI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle Haneda Havalimanı’ndaki C pistine bazı kısıtlamalar getirildiği ve en az 20 uçuşta gecikme yaşandığını açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.