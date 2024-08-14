Havaya açılan ateş en az 100 kişiye isabet etti! Pakistan'da akılalmaz olay
Pakistan’da bağımsızlığın 77. yılı kutlamaları öncesi havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteri sırasında sırasında havaya ateş açılması sonucu en az 100 kişi yaralandı.
Pakistan, 1947 yılında kazanılan bağımsızlığının 77. yılını kutluyor. Ülkenin Karaçi kentinin farklı noktalarında bağımsızlık kutlamaları öncesi gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında havaya ateş açılması korku dolu anlara neden oldu.
Gece saatlerinde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 100 kişi yaralandı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu ifade ederken can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Pakistan’da halk 77. bağımsızlık kutlamaları için binalar ve evler ışıklarla donatıldı.
GEÇTİĞİMİZ YIL KUTLAMALARINDA DA BENZER TABLO HAKİMDİ
Geçtiğimiz yıl Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında Karaçi'nin farklı bölgelerinde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 80'den fazla kişi de yaralanmıştı.