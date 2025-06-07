Havaya uçan şişme kale faciaya yol açtı! Çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Güney Afrika'da yer alan bir okulun bağış toplama etkinliğinde facia yaşandı. Yerin tam sabitlenmeyen şişme kale rüzgarın etkisiyle havaya uçtu.

Güney Afrika'nın Krugersdorp şehrinde yer alan Laerskool Protearif ilkokulunda düzenlenen ve 1000'den fazla kişinin katıldığı eğlenceli bağış toplama etkinliği bir anda faciaya dönüştü.

Güvenlik önlemi alınmadan kurulan şişme kale kuvvetli rüzgar sonrası yerinden çıkarak havaya uçtu.

İÇİNDEKİ ÇOCUKLAR YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

The Mirror'da yer alan habere göre, şişme oyun alanında bulunan 2 çocuk metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Dehşete düşen ebeveynler çocuklarının şişme kaleden düşüşünü çaresizce izlemek zorunda kaldı. Çocukların havada savrulduğunu görenler panik içinde çığlık atmaya başladı. Yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Yüksekten düşen çocuklardan birinin kafatasının diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Ağır yaralanan iki çocuk da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.