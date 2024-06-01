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Refah hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı!

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Haziran 2024 22:06 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:07
Refah hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı!

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'ta bir milyon kişi bölgeyi terk etti. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çatışmalar şiddetlendi. Kentin orta ve batı kesiminden çatışma haberleri geliyor. Haberler, İsrail'in, operasyonu genişlettiğine işaret ediyor.

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 1. Resim

REFAH HAYALET KENTE DÖNDÜ

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 2. Resim

Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze'li Refah'a sığınmıştı.

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 3. Resim

Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 4. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 5. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 6. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 7. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 8. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 9. Resim

Hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı! - 10. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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