Refah hayalet kente döndü: 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı!

01 Haziran 2024 22:06 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:07

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çatışmalar şiddetlendi. Kentin orta ve batı kesiminden çatışma haberleri geliyor. Haberler, İsrail'in, operasyonu genişlettiğine işaret ediyor.

REFAH HAYALET KENTE DÖNDÜ

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze'li Refah'a sığınmıştı.

Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.