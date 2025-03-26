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 | Berkay Alptekin

Hayalindeki tatil kabusa döndü! Ücretsiz içecek komaya soktu

Hayalini kurdukları tatil için yıllarca para biriktiren çift sonunda Meksika'nın yolunu tuttu. Rüya gibi başlayan tatilleri bedava sunulan alkollü içecek sonrası kabusa dönüştü. Tekne turunda ikram edilen ev yapımı alkollü içecekleri tükettikten kısa bir süre sonra kadın komalık olurken, erkek halüsinasyonlar görmeye başladı.

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Hayalindeki tatil kabusa döndü! Ücretsiz içecek komaya soktu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:04

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Rachel Villarreal ve erkek arkadaşı Anthony Grigsby, hayalini kurdukları ve yıllarca para biriktirdileri tatil için Meksika'yı tercih etti. Çift, sıcak hava balonu turundan müze ve pazar ziyaretlerine kadar her şeyi detaylıca planlamıştı. Ancak Teksaslı çiftin güzel başlayan beş günlük tatili, Villarreal'in zehirlenmesiyle kabusa dönüştü.

İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, Meksika'da planlarından biri olan tekne gezisi sırasında çifte, ev yapımı ücretsiz alkollü içecek teklif edildi. Teklifi kabul ederek tadına bakan Villarreal, şimdi hayat mücadelesi veriyor.

ÜCRETSİZ İÇECEK KOMAYA SOKTU

Tekne gezisi sırasında Hindistan cevizi aromalı alkol tükettikten hemen sonra şiddetli baş ve mide ağrıları çeken Villarreal, hastalandı. 2 gün sonra ise bilincini yitirerek yerde baygın bir halde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan Villarreal'in, yapılan testler sonrasında yüksek dozda metanol içtiği ortaya çıktı.

VÜCUDUNDA YÜKSEK ORANDA METANOL TESPİT EDİLDİ

Metanol, organ yetmezliği ve beyinde ciddi hasarlara neden oluyor. Yoğun bakıma alınan Villarreal, 3 kez ölümden döndü. Solunum cihazına takılan Villarreal, hala konuşamıyor ve sinir sistemi hasarlı bir halde fizik tedavi görüyor.

Grigsby ise daha az etkilenmesine rağmen baş ağrıları ve halüsinasyonlar yaşıyor.

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