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 | Berkay Alptekin

Hayatını kaybeden köpeğini klonladı! İnternet ikiye bölündü

Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden köpeğini klonlatmak için dudak uçuklatan bir servet harcadı. Öte yandan bu kararı interneti ikiye böldü.

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Hayatını kaybeden köpeğini klonladı! İnternet ikiye bölündü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 10:11

Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden köpeğini klonlatmak için 160 bin yuan (yaklaşık 807 bin TL) harcayarak ilginç ve düşündürücü bir karara imza attı.

Xu olarak bilinen kadın, on yılı aşkın süredir en yakın dostu olan Doberman cinsi Joker adındaki köpeğinin ölümünün ardından çöküntüye girdi. Köpeğini genetik olarak geri getirme şansı doğduğunda ise bu fırsatı kaçırmak istemedi.

Yerel basına göre, Xu’nun köpeği Joker, yıllarca ona hem bir dost hem de bir koruyucu olarak eşlik etti. Ancak, köpek 2022’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köpeğinin ölümünün ardından Xu’nun sağlığının bozulduğu ve uykusuzluk çekmeye başladığı ifade edildi. Evcil hayvan klonlama konusu hakkında bilgi sahibi olan Xu, Joker’i en azından genetik olarak geri getirme fırsatını değerlendirdi.

"JOKER" GİTTİ, "KÜÇÜK JOKER" GELDİ

Joker’in ölümünden bir yıl sonra Xu, ‘Küçük Joker’i evine kabul etti. Küçük Joker’in burnunun yanında aynı siyah nokta olduğu ve tıpkı ölen Joker gibi benzer huylara sahip olduğu ifade edildi.

Xu, klonlamaya ilişkin “Bu yeni hayatla ilgilenmek, Joker’i kaybetmenin acısını geçici olarak unutmama yardımcı oldu” ifadelerine yer verdi.

Xu’nun kararı, internette büyük bir tartışmaya yol açtı. Bazı insanlar, Joker’in anısını canlı tuttuğu için kadını överken, bazıları ise yas sürecinde klonlamanın etik olup olmadığını sorguladı.

Evcil hayvan klonlamak Çin’de yasal olsa da etik açıdan tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Klonlama süreci, ölen hayvandan bir deri örneği alınmasını, embriyo oluşturmak için başka bir hayvandan alınan yumurta hücresiyle birleştirilmesini ve taşıyıcı bir annenin rahmine yerleştirilmesini içeriyor. Sonuç olarak, orijinal hayvanın yıllar sonra doğmuş neredeyse özdeş bir ikizi elde ediliyor.

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ETİKETLER
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#Doberman
#Dünya
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