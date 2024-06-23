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Hayranı katledildi! Ünlü oyuncu, filmlerindeki bir suçu andıran cinayetten tutuklandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
23 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:01
Hayranı katledildi! Ünlü oyuncu, filmlerindeki bir suçu andıran cinayetten tutuklandı

Hindistan'ın ünlü oyuncusu Darshan Thoogudeepa, 10 gündür, filmlerinden birinde yaşananları andıran bir suç sebebiyle tutuklu bulunuyor. 

Güney Hindistan eyaleti Karnataka'daki Kannada dizi film sektörünün ünlü oyuncusu ve yapımcısı olan Darshan Thoogudeepa, 10 gündür filmlerinden birinde yaşananları andıran bir suçla bağlantılı olarak tutuklu bulunuyor.

Ünlü oyuncunun hayranlarından 33 yaşındaki Renukaswamy'in cesedi kanalizasyonda bulundu. Polis, Renukaswamy'nin 'barbarca bir şekilde' öldürüldüğünü söylediği açıklamasında, ^korkunç bir şekilde işlenen iğrenç bir suç' olarak cinayeti tanımladı.

Cinayetle bağlantılı olarak oyuncu Darshan Thoogudeepa, tutuklanan 17 kişiden biri oldu. Polis, Thoogudeepa'nın tutuklanmasının sebebi olarak ise oyuncunun kız arkadaşı olduğu belirtilen Pavithra Gowda'ya sosyal medyadan attığı cinsel içerikli mesajlar nedeniyle Renukaswamy'ye kızdığı, bu sebeple 33 yaşındaki adamı öldürdüğüne inanıyor.

Hayranı katledildi! Ünlü oyuncu, filmlerindeki bir suçu andıran cinayetten tutuklandı - 1. Resim

Suçlamalar arasında, cinayet, adam kaçırma ve kanıt yok etme var.

OYUNCU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Thoogudeepa'nın avukatı Ranganth Reddy, BBC'ye yaptığı açıklamada oyuncunun suçlamaları reddettiğini ifade etti. 

"Bunlar an itibariyle sadece suçlama" diyen Reddy, "Polisin Darshan'a karşı direkt bir kanıtı yok. Ellerinde sadece dolaylı kanıtlar var" ifadelerini kullandı. Reddy, müvekkili ile Gowda'nın evli olduğu iddialarının da "yalan" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kannada filim sektörünün en çok kazanan yıldızı olan Thoogudeepa, 60'dan fazla filmde başrol oynadı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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