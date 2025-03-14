Hayranı sosyal medya fenomenini vahşice katletti! O anlar kendi yayınına saniye saniye aktarıldı

Japonya'da sosyal medya fenomeni Airi Sato, canlı yayında binlerce takipçisinin gözleri önünde vahşice katledildi. Saldırganın hayranı olduğu ortaya çıkarken neden öldürdüğü netlik kazandı.

Japonya'da sosyal medya fenomeni Airi Sato, canlı yayında binlerce takipçisinin gözleri önünde vahşice katledildi. Saldırganın, borç meselesi nedeniyle ünlü yayıncının peşine düştüğü öğrenildi.

Olay, 42 yaşındaki Kenichi Takano'nun, sosyal medya fenomeni 22 yaşınadki Airi Sato'yu canlı yayında bıçaklamasıyla gerçekleşti. Takano, genç kadına yaklaşık 13 bin sterlin (yaklaşık 617 bin TL) borç verdiğini ancak borcun hiçbir zaman geri ödenmediğini ileri sürdü.

YAYINDAKİ UFAK BİR AN HAYATINA MAL OLDU

Airi Sato, günlük vlog içerikleri çekerek takipçileriyle anlarını paylaşan popüler bir yayıncıydı. Olay günü, Japonya'nın metro hatlarında yürürken canlı yayın açtı. Ancak yayın sırasında arka planda görünen bir bina, saldırganın onu bulmasını sağladı.

Polis kaynaklarına göre Takano, Sato'yu 2021'den beri takip ediyordu. Zamanla Sato'nun çeşitli bahanelerle borç istediği ancak geri ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Takano, alacağını tahsil edebilmek için yasal yollara başvurmuş ve mahkeme kararı aldırtmıştı ancak sonuç alamayınca vahşi saldırıyı gerçekleştirdi.

BİNLERCE TAKİPÇİ YAYINDA ŞAHİTLİK ETTİ

Sato saldırıya uğradığında 6.500'den fazla kişi yayını izliyordu. İzleyicilerden bazıları paniğe kapılarak yetkililere haber verdi. Görgü tanıkları genç kadının çığlıklarının canlı yayında duyulduğunu söyledi. Polis, olay yerinde 12 cm uzunluğunda bir bıçak bulurken, Takano gözaltına alındı. Saldırıdan sonra çekilen görüntülerde acil servis ekiplerinin fenomen Sato'nun etrafında toplandığı görüldü.