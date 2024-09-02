Hayvan bakıcısı dehşeti yaşadı: Eğittiği kaplanın saldırısına uğradı

02 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:03

Beş yıldır soymadıkları lüks daire kalmadı! 'Gazlı hırsızlar' en sonunda yakayı ele verdi

Beş yıldır soymadıkları lüks daire kalmadı! 'Gazlı hırsızlar' en sonunda yakayı ele verdi

Avustralya'nın Gold Cast şehrinde bulunan tema parkında bir kaplan bakıcısı dehşeti yaşadı. Sabah saatlerinde kaplanla ilgilenen bakıcıya kaplanın saldırması sonucunda 40'lı yaşlarındaki bakıcı kolundan ve omzundan yaralandı. Yaralanan bakıcı, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Queensland Ambulans Servisi'nden Justin Payne, yaralanmadan kaynaklanan kanamanın tema parkındaki ilk yardım görevlileri tarafından "çok iyi" ele alındığını söyledi. "Bakıcı epey solgundu ve kendini iyi hissetmiyordu ancak genel olarak iyiydi ve hastaneye nakledilebildi" dedi.

''NADİR VE MÜNFERİT OLAY''

Park yetkililer, kaplan saldırısı olayını 'nadir ve münferit' olarak tanımladı. Bir sözcü "Dreamworld, parkın kaplanlarından biriyle eğitimli bir kaplan bakıcısının karıştığı bir olayın meydana geldiğini kabul ediyor" dedi.

Öte yandan 2011'de Kato adlı 9 yaşındaki bir erkek Bengal kaplanı parktaki iki ayrı bakıcıyı ısırmıştı.