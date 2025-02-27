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 | Berkay Alptekin

Hayvanat bahçesinden ölümcül bağış çağrısı: 'Yakalayıp getirin'

Avustralya'da bir hayvanat bahçesinin yaptığı çağrı gündem oldu. Halktan dünyanın en zehirli örümceğini yakalayıp getirmeleri istendi.

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Hayvanat bahçesinden ölümcül bağış çağrısı: 'Yakalayıp getirin'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:12

Avustralya'da bir hayvanat bahçesi, halkı hayat kurtarıcı panzehir programını desteklemek için dünyanın en ölümcül örümceklerini yakalayıp bağışlamaya çağırıyor.

Sidney'deki Avustralya Sürüngen Parkı, huni ağ örümcekleri sezonunun şimdiye kadar "çok yavaş" geçtiğini ancak önümüzdeki aylarda bu son derece zehirli örümceklerin sayısında artış beklendiğini söylüyor.

Durgun sezon nedeniyle parkın, zehri antivenom üretimi için gerekli olan daha fazla erkek huni ağlı örümceğe ihtiyacı var.

HALKIN YARDIMINA 'HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA' İHTİYAÇ VAR

Örümcek bakıcısı Emma Teni, hayvanat bahçesinin halkın yardımına "her zamankinden daha fazla" ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Emma Teni, "Dışarıda çok fazla görmedik ve Avustralya Sürüngen Parkı'ndaki hayat kurtarıcı panzehir programımız için teslim edilenlerin sayısı da daha az. Bu sonbaharda yüksek nem ve daha fazla yağış bekleniyor. Bu da huni örümceklerimizin etrafta dolaşması için mükemmel bir koşul." ifadelerine yer verdi.

HİÇBİR ÖLÜM VAKASI YAŞANMADI

Sidney'deki erkek huni ağ örümceği dünyanın en zehirli örümceği olmasına rağmen, Avustralya Sürüngen Parkı'nın panzehir programı 1981'de başladığından beri hiçbir ölüm vakası yaşanmadı.

Programda 2 binden fazla örümcek bulunuyor ancak ölümcül ama hayat kurtarıcı zehirleri için yalnızca erkek örümceklerin sağımı yapılıyor.

Park, güvenli toplama yönergeleri sağlıyor ve örümcek yumurta keselerini de kabul ediyor.

DOĞRULANMIŞ TEK ÖLÜMCÜL TÜR

Parkın internet sitesine göre, sürüngen parkında sağılan huni ağlı örümcek zehri dondurularak yetkililere gönderiliyor.

Huni ağ örümcekleri, Tazmanya da dahil olmak üzere güneydoğu Avustralya'nın her yerinde bulunuyor. Başlıca Sidney bölgesinde yaşayan huni ağ örümceği, doğrulanmış tek ölümcül türdür.

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