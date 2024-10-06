Hazine avcısı 31 yıldır gömülü Altın Baykuş heykelini buldu! 12 bilmeceyi çözdü köşeyi döndü

06 Ekim 2024 12:50 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:15

Fransa'da 31 yıl önce gömülen 'Altın Baykuş' heykelini on binlerce kişi aradı, bir kişi ise zafere ulaştı. Gömülü hazineyi bulan kişi 12 bulmacayı da başarıyla çözdü. 1993 yılında başlayan "Altın Baykuş'un İzinde" adı altında başlatılan arama sona erdi.

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Fransa'da 'Altın Baykuş'un İzinde' isimli kitabın yazarı Régis Hauser, 1993 yılında altın baykuş heykelinin bir kopyasını ülkede kimsenin bilmediği bir noktaya gömdü. Kitapta hazinenin yerinin 12 bilmece sonucunda çözülebileceği anlatıldı. Hazineyi bulan kişiye 165 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon değerindeki orijinal altın baykuş heykeli verildi.

31 YILLIK GİZEM 12 BİLMECEYLE ÇÖZÜLDÜ

31 yıllık hazineyi arama çalışmaları geçtiğimiz günlerde son buldu. Bilmeceleri çözen bir kişi, altın baykuşu gömüldüğü yerden çıkardı. Şimdiye kadar on binlerce kişi heykeli bulmak için yollara düştü.

''ARTIK ALTIN BAYKUŞ'U ARAMAYIN''

Geçtiğimiz günlerde ise artık ''Altın Baykuş heykelini aramaya gitmeyin'' uyarısı yapıldı. Uyarı ise bilmeceleri yazan kitabı resimleyen Michel Becker tarafından yapıldı. Becker, şunları söyledi:

"Altın Baykuş heykelinin dün gece çıkarıldığını teyit ediyoruz. Bu nedenle, önbellek olduğunu varsaydığınız yerde kazı yapmanın faydası yok. Baykuşu bulan kişiyi tebrik ediyorum, çok mutlu oldum."

Fakat şimdiye kadar heykeli arayanların akıllarında bir endişe var. Bazıları heykelin, avcılık kurallarına aykırı olarak metal dedektörü kullanılarak bulunmuş olabileceğinden endişe ettiğini bildirdi.