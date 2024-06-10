Helikoptere düzenek kurdu, Lamborghini'yi havai fişeklerle hedef aldı! Hapis cezasıyla karşı karşıya

10 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:23

YouTube fenomeni Alex Choi, helikoptere patlayıcı ve yakıcı bir cihaz yerleştirerek, Lamborghini'yi hedef aldı. 24 yaşındaki fenomen, o anlara dair videoyu da YouTube kanalında, "Bir Lamborghini'yi Havai Fişeklerle Yok Etmek" başlığıyla yayımladı. Videoda Choi'nin helikopterde 2 kişi varken 'füzeleri ateşle' düğmesine bastığı görülüyor.

YOUTUBE FENOMENİ HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Asıl ismi Suk Min Choi olan fenomene Kaliforniya federal mahkemesinde dava açıldı. Bir hava aracına patlayıcı veya yakıcı bir cihaz yerleştirilmesine neden olma suçundan yargılanan fenomen, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bir video oyunundaki sahneyi taklit etmek için çekilen videoda, hızla giden Lamborghini'ye havai fişek atıldığı görülüyor. Videonun Kaliforniya eyaletinde San Bernardino County'deki El Mirage Kuru Gölyatağı'nda çekildiği düşünülüyor. Yetkililer gösterinin çekim izni olmadan yapıldığını söyledi.

KALİFORNİYA'DA HAVAİ FİŞEK BİLE YASAK

YouTube'a yüklenen videoda çekimlerin kamera arkası da gösteriliyor. Choi'nin çekimleri koordine ettiği, yönettiği anlaşılıyor ve ekibe "çılgıncasına aptal fikirlerinin bir parçası" oldukları için teşekkür ediyor.

Savcılar gösterinin bir ay önce çekildiğine ve Choi'nin helikopterde havai fişek kullanarak çekim yapmak için izni olmadığına inanıyor. Ayrıca havai fişekleri Kaliforniya'da yasadışı olduğu için Nevada'dan satın almış.

PİLOTUN LİSANSI İPTAL

Savcılara göre pilot başlangıçta bir Federal Havacılık İdaresi (FAA) müfettişine video hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Daha sonra yetkililerle konuştuğunu Choi'nin bilmesini istemediğini ve YouTube yıldızının arabalar ve uçaklarla güvenli olmayan faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

FAA yetkilileri pilotun lisansını ocakta iptal etti.

Bir drone operatörü de çekimle ilgili endişelerini dile getirdi ve yakınlarda herhangi bir ilk müdahale ekibi bulunduğunu hatırlamadığını söyledi.