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 | Banu İriç

Helikopterin düşmesinin sebebi hayrete düşürdü : Penguen!

Güney Afrika’da yaşanan helikopter kazasının ardındaki neden şaşkınlığa neden oldu.. Uçuş kabinine kurallara aykırı şekilde alınan bir penguen, havalanan helikopterin dengesini bozarak kazaya yol açtı. Neyse ki trajikomik olayda can kaybı yaşanmadı.

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Helikopterin düşmesinin sebebi hayrete düşürdü : Penguen!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 03:52

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Ocak ayında meydana gelen helikopter kazasının nedeni herkesi şaşırttı. Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi’nin (SACAA) yayımladığı resmi rapora göre, kazaya uçuş kurallarına aykırı şekilde kabine alınan bir penguen neden oldu.

Helikopterin düşmesinin sebebi hayrete düşürdü : Penguen!

PENGUENLERİ KABİNDE GÖTÜRDÜ

Doğu Cape eyaletinde düşen helikopterde, ön koltukta oturan bir araştırmacı, yanında taşıdığı kutu içindeki pengueni uçuş sırasında kontrolsüz biçimde kabine almıştı. Kalkışın hemen ardından kutudan çıkmaya çalışan penguenin hareketiyle kutu pilotun kontrol paneline devrildi. Henüz 15 metre yükselmiş olan helikopter, bu etkiyle keskin şekilde sağa yattı ve kalkış noktasından yalnızca 20 metre uzaklığa düşerek ciddi hasar aldı.

Helikopterin düşmesinin sebebi hayrete düşürdü : Penguen!

Kazanın ardından yayımlanan raporda, pilotun güvenlik protokollerini ihlal ettiği ve hayvanın sabitlenmiş bir taşıma kutusunda bulundurulmaması nedeniyle kaza riskinin doğduğu belirtildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Raporda, “Bu olay, havacılık güvenlik prosedürlerine tam uyumun hayati önemini bir kez daha göstermektedir” denildi.

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ETİKETLER
#güney afrika
#hava trafiği
#helikopter kazası
#Penguen
#Havacılık Güvenliği
#Güney Afrika Otorites
#Kabin Kontrolu
#Güvenlik Protokolleri
#Dünya
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