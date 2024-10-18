Hem maaş aldı hem vurgun yaptı! Şirketi içeriden fethetti

18 Ekim 2024 08:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:17

Kimliği açıklanmayan bir şirket, uzaktan çalışma modeli ile taşeron bir işçi bünyesine kattı. 4 ay boyunca şirket ağına erişim sağlayan işçinin aslında Kuzey Koreli azılı bir siber suçlu olduğunu öğrendiklerinde iş işten çoktan geçmişti. Şirket ayrıca, bu siber suçlunun iş geçmişini ve kişisel bilgilerini de sahte şekilde sunduğunu tespit etti.

Kimliği açıklanmayan bir şirket uzaktan çalıştırmak üzere iş bünyesine yeni eleman kattı. Kısa bir süre sonra şirketin bilgisayar ağına erişim kazanan hacker​, gizli şirket verilerini kopyalayarak şirketten fidye​ talebinde bulundu.

İngiltere, ABD veya Avustralya merkezli olduğu düşünülen şirket, ismini açıklamak istemedi. Ancak, Secureworks adlı bir siber güvenlik​ firması olayın detaylarını paylaşarak diğer şirketleri uyarmak amacıyla rapor hazırladı.

Siber güvenlik firması Secureworks’e göre, söz konusu kişi yaz aylarında bir taşeron işçi olarak işe alındı ve şirketin uzaktan çalışma​ araçlarını kullanarak kurumsal bilgisayar ağına erişim kazandı. Erişim sağladığı anda, iç sistemlerden mümkün olan en fazla veriyi gizlice indirerek hazırlığını tamamladı.

ALDIĞI MAAŞI KUZEY KORE'YE AKTARDI

Aylarca çalışmaya devam eden bu kişi, bu süreçte bir yandan da maaş almaya devam etti. Araştırmacılar, maaşın büyük olasılıkla Kuzey Kore’ye aktarıldığını ve bu paranın batılı yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir aklama sürecinden geçtiğini belirtiyor.

Şirket, bu çalışanı düşük performans nedeniyle işten çıkardığında, hacker çaldığı verilerle birlikte altı haneli bir kripto para talebinde bulundu. Eğer ödeme yapılmazsa, verilerin çevrimiçi olarak yayınlanacağı veya satılacağı tehdidinde bulundu.

Firmanın fidyeyi ödeyip ödemediği ise açıklanmadı.