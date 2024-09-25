Hemşireliği bıraktı artık daha az çalışıp daha fazla kazanıyor! Yeni mesleğiyle dudak uçuklatan kazanç

25 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:09

TikTok fenomeni Cami, haftada 3 kez 12 saat vardiyada çalıştığı hemşireliği bıraktı. Yeni işiyle hemşirelikte kazandığının 3 katını kazanmaya başladı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Çamaşırhane kızı' olarak tanınan, İngiltere'de yaşayan Cami​ isimli genç kız hemşirelik mesleğini bıraktıktan sonra paraya para dememeye başladı. Hemşire​ olduğu dönem haftada 3 kez olmak üzere 12 saatlik vardiyada çalışan Cami, yaşlandığında bu mesleği yapmak istemediğini fark ettiği an tereddüt etmeden mesleği bıraktı.

''HEMŞİRELİK ÇOK STRESLİ''

Cami, meslek değiştirmeye nasıl karar verdiğini ise şu sözlerle ifade etti:

"Annemle aynı yaşta olan diğer hemşirelere baktığımı ve onların yaşına geldiğimde bu iş yapmak istemeyeceğimi açıkça hatırlıyorum. Hemşire olarak çalışmak, uzun süre bu işi yapmak çok zor, stresli."

300 BİN DOLARA SATIN ALDI

Hemşireliği bırakma kararından sonra girişimci​ olmak istediğini fark eden Cami, bir çamaşırhane dükkanı bulduğunda en doğru yerde olduğunu düşündü. Çamaşırhane için 300 bin dolar teklif eden Cami, burayı satın almayı başardı.

İlk başlarda hem hemşireliği hem de çamaşırhaneyi beraber yürüttüğünü anlatan Cami, "Şirketin sahibi olduğum dönemde sonraki üç yıl boyunca hemşire olarak çalışmaya devam ettim, bu nedenle her iki işe aynı anda yönetmek çok zordu" dedi.

ESKİDEN KAZANDIĞININ 3 KATINI KAZANIYOR

Asla pişman olmadığını söyleyen Cami, bir süre hemşire olarak da çalıştı fakat 12 saatlik vardiyalar ve işten sonra çamaşırhaneye gitmek zorunda olması artık kariyerinde bir yön çizmesine neden oldu.

Bir süre sonra hemşirelikten kazandığının 3 katını kazanmaya başladığını söyleyen Cami, artık haftada sadece 2 kez çamaşırhaneye gittiğini parayı alıp, çalışanlarla görüşüp çıktığını anlattı. Artık daha az çalışarak daha fazla kazanan Cami, zaman zaman 25 bin dolar yani yaklaşık 853 bin TL kar elde ettiğini söyledi.