Henüz 10 aylıkken gözü kan çanağına döndü acı gerçek aileyi kahretse de vazgeçmediler

25 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:36

İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan Mulholland ailesinin bebeklerinin gözü henüz 10 aylıkken adeta kan çanağına döndü. Doktorlar ilk olarak küçük bir kan damarının yırtılmasıyla oluşan zararsız bir durum sandılar. Fakat bebek Nuala'nın gözü zamanla hafifçe dışarı doğru çıkmaya başladı. Aile, yeniden çocuklarını hastaneye götürdüğünde kızlarının kanser olduğunu öğrendi.

KANSER TEDAVİSİNE CEVAP VERMEDİ

Anne Megan, duyduğu karşısında şoke olduğunu, bu kadar ciddi bir durum olduğunu hiç düşünmediğini dile getirdi.

Doktorlar, Nuala'nın kemoterapiye cevap vermediğini, yaşı nedeniyle radyoterapinin hayat boyu sürecek etkileri olabileceğini söylediler. Nuala için oluşturulan ekip, çözümün gözünün çıkarılmasında olduğunu söyledi ve operasyon başladı.

PROTEZ GÖZ YAPILDI

Doktorlar, yaşı nedeniyle gelenekselden sapmak zorunda kaldılar. Bebeği, saatlerce bir yerde oturtamayacakları için ekip, Nuala'nın yüzünün bir dizi taramasını yaptılar ve fotoğraf kullandılar.

Protez göz, Nualla büyüdükçe değişmek zorunda olsa da şimdilik alışması her gün birkaç saat takılıyor. Ekip, daha uzun süre takılabilen bir protez göz versiyonu için de uğraşıyor.

Anne Megan, ekibin başarısının 'inanılmaz' olduğunu, bebeğinin de çok iyi uyum sağladığını ifade etti.