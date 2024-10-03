Henüz 18 aylıkken edindiği alışkanlık yüzünden 9 yaşında az kalsın canından oluyordu!

03 Ekim 2024 12:27 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:50

Dokuz yaşındaki Sophia Goss, henüz 18 aylıkken edindiği alışkanlık nedeniyle neredeyse hayatını kaybediyordu. Apandisit zannettikleri hastalık Rapunzel sendromu çıktı.

Sophia Goss'un annesi Megan, kızının henüz 18 aylıkken uykuya dalmasına yardımcı olmak için 'sakinleştirici' bir teknik olarak saçlarını yemeye başladığını söyledi. Megan, aile hekiminin bu duruma bir çare bulamadığını fakat internette zeytinyağı sürerek bıraktırabileceğini öğrendiğini anlattı. Megan kızının bu alışkanlığı bıraktığını zannederken senelerce midesinde birikenler tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

GÖBEĞİ KADAR BÜYÜK BİR SAÇ YUMAĞI

Sophia, karın ağrısıyla baygınlık geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. İlk olarak apandisitten şüphelenilse de küçük kızın midesinde görünenler doktorları bile hayrete düşürdü. Doktorlar, Sophia'nın midesinde neredeyse göbeği büyüklüğünde bir tüy yumağı olduğunu söylediler. Saçlar birleşmiş, topak haline gelmiş ve midede sıkışmıştı.

''TÜM MİDESİNİ KAPLAMIŞTI''

Yaşananların çok korkutucu olduğunu söyleyen anne Megan, "Saç yumağı tüm midesini doldurmuştu ve astarını aşındırmıştı, bu da mide içeriğinin vücuduna sızması anlamına geliyordu. Yedi gün boyunca yemek yemesine veya su içmesine izin verilmedi ve hastanede kaldığı 10 günün yedisinde yüksek bağımlılık ünitesindeydi.'' dedi.

RAPUNZEL SENDROMUNA KARŞI AİLELERE UYARI

Dört saatlik bir ameliyatın ardından kızının iyileştiğini ve artık saçlarını yemediğini söyleyen Megan, bu durumun Rapunzel sendromu olarak adlandırıldığını, ebeveynlerin sorunu çözmek için fırsatları kaçırmamaları uyarısında bulundu.