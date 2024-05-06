Henüz 5 aylık bebek parkta kalp krizi geçirdi! Anne tutuklandı

06 May 2024 08:54 - Güncelleme : 06 May 2024 09:03

Evsiz olduğunu düşündüğü adama para verdi ve hayatı değişti

Evsiz olduğunu düşündüğü adama para verdi ve hayatı değişti

İngiltere'de Legoland Windsor tema parkında henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi. Polis, hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

27 yaşındaki anne, ''yaralanmaya neden olacak şekilde'' çocuğu ihmal şüphesiyle tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismar Soruşturma Birimi'nden Det Con Zoe Eele, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle, kalp krizi geçirdikten sonra hastanede durumunun kritik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Legoland Windsor Resort'taki ekiple yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyundan olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmasını ve bu üzüntülü dönemde çocuğun ailesine saygı duymasını rica ediyorum."

BAŞKA ŞÜPHELİ YOK

Polis olayla ilgili başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Tema parkından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü genç bir misafir hastalandı... Tam eğitimli ilk yardım ekibimiz, acil servisler gelene kadar acil müdahaleyi gerçekleştirdi. Devam eden soruşturmada Thames Vadisi Polisini desteklemeye devam edeceğiz."