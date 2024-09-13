Her 90 saniyede bir sallandı! 9 gün süren gizemli sarsıntının sırrı çözüldü

13 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:49

Geçen yıl Eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler tarafından kaydedilen ve 9 gün boyunca devam eden sismik sinyalin gizemi çözüldü. Grönland'da bir dağın zirvesinin denize çökmesiyle oluşan 'mega-tsunami', bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

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Grönland'da bir dağın zirvesinin denize çökmesiyle 'mega-tsunami' oluştu. Bilim insanlarını şaşkına çeviren doğa olayı Dünya'yı 9 gün boyunca sarstı. Geçen yıl Eylül ayında, dünyanın dört bir yanındaki sismik sensörler tarafından kaydedilen bu gizemli sinyallerin kaynağı uzun süre tespit edilemedi.

Araştırmalar sonucunda tespit edilen sinyallerin izleri Grönland'ın doğusunda bulunan Dickson Fiyordu'ndaki devasa bir heyelana işaret ettiğini ortaya çıkardı. Dağın zirvesindeki buzulun erimesi, yamaçtaki ağırlığın daha fazla taşınamamasına ve zirvenin çökmesine neden oldu. Bu büyük kütlenin yer değiştirmesiyle 200 metre yüksekliğinde bir dalga oluştu.

9 GÜN BOYUNCA HER 90 SANİYEDE BİR

Dar fiyordun içinde sıkışan bu 200 metrelik devasa dalga, ileri geri gelgit hareketi sonucu 9 gün boyunca süren gizemli sarsıntılara neden oldu. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Grönland'da buzul erimelerinin benzer heyelanları daha sık hale getirdiğini düşünüyor.

9 gün süren sismik gizemi çözmek için uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip ve Danimarka Donanması işbirliği yaptı. Bu olayın detayları Science dergisinde yayımlandı. Londra Üniversitesi Akademisi'nden Dr. Stephen Hicks, ilk olarak sismik sinyallerin bir depreme benzemediğini ve bu yüzden 'tanımlanamayan sismik cisim' olarak adlandırıldığını belirtti.

Bilim insanları, internette bu gizemli sinyal hakkında tartışmaya başladı. Her 90 saniyede bir kaydedilen bu sinyaller, sonunda Grönland'daki heyelan ve tsunami ile bağlantılandırıldı. Uydu görüntüleri ve olay öncesi çekilen fotoğraflar dağ çökmeleriyle ilişkili ipuçlarını ortaya koydu.

25 milyon metreküplük kaya kütlesinin suya çarpması sonucu 200 metre yüksekliğinde bir "mega-tsunami" meydana geldiği hesaplandı. Bu devasa dalga, dar fiyorda sıkışarak enerjisini dışarı atamadı ve 9 gün boyunca fiyord içinde gelgit şeklinde hareket etti.

DAHA SIK YAŞANIYOR

Bilim insanları bu olayın, artan sıcaklıklar nedeniyle Grönland’daki buzulların erimesinin sonucunda yaşandığını düşünüyor. Bu bölgeler, kutup dairesinde sıkça turistlerin ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. Neyse ki, olay sırasında bölgede herhangi bir yolcu gemisi bulunmuyordu.

Danimarka ve Grönland Ulusal Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan Dr. Kristian Svennevig, Kuzey Kutup Bölgesi'nde benzer olayların giderek daha sık yaşandığını belirtti. Dr. Hicks ise bu olayın, iklim değişikliğinin yeryüzünü nasıl etkilediğine dair ilk örneklerden biri olabileceğini ifade etti.

DÜNYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ ALTINDA

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO), "2023 Afrika'da İklim Durumu" başlıklı raporuna göre, Afrika'nın iklim değişikliği konusunda giderek daha ağır şartlarla mücadele ettiği ve iklim değişikliğine adaptasyon için temel uygulamalarla ilgili orantısız seviyede yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Afrika ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarında (GSYİH) ortalama yüzde 2,5 kayıp yaşadığı belirtilen raporda, birçok ülkenin bütçelerinin yaklaşık yüzde 9'unu ekstrem iklim olaylarına yanıt olarak kullandığı ifade edildi.

Raporda, "Sahra Altı Afrika'da iklim değişikliğine adaptasyon maliyeti gelecek 10 yılda yıllık 30-50 milyar dolar veya bölgenin GSYİH'sinin yüzde 2-3'ü arasında olacağı tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar yeterli önlemler alınmazsa Afrika'da 118 milyona kadar aşırı yoksul insanın (günde 1,90 dolardan az parayla yaşayan) kuraklığa, sellere ve aşırı sıcağa maruz kalacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Afrika ülkelerinin, ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi hizmetlerine daha fazla yatırım yapmaya öncelik vermesi, hayatlarını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için iklim değişikliğine karşı "erken uyarılar girişiminin" uygulanmasını hızlandırması gerektiği de bildirildi.