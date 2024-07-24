Her gün 16 bin ton çöp denizi öldürdü! Pakistan denizi artık 'ölü bölge'

24 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:55

Pakistan’ın Karaçi kenti açıklarına atılan günde en az 500 milyon galonluk atık, deniz yaşamının “ölmesine” neden oluyor. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan liman kenti Karaçi kıyılarındaki atıklar, kentin kıyısında bulunan Umman Denizi'nin kirlenmesine büyük etki ediyor.

Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Karaçi'de her gün 16 bin ton katı atık üretiliyor ve bunların neredeyse tamamı denize karışıyor. Bölgede balıkçılık yapan Pakistanlılar, balıkçı iskelesinden sadece birkaç metre uzaklıkta bırakılan atık ile çöp yığınları ve kanalizasyon sularının denize karışmasının denizdeki balıkların da ölümüne neden olduğunu ifade ederek, başka seçenekleri olmadığı için deniz kirliliğine alıştıklarını dile getiriyor.

DENİZ YAŞAMININ OLMADIĞI YERLER VAR

Pakistan’ın Gulbai ve Machar Colony semtleri çevresindeki alanların da deniz yaşamı için oldukça kirli olduğunu bildiren yetkililer, kirlilik nedeniyle bu bölgelerde deniz yaşamı olmadığını ifade ediyor.