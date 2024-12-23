Her İsrail askerine karşılık 20 Filistinli mahkum serbest kalacak! Gazze için son umut 3 aşamalı ateşkes

23 Aralık 2024 08:56 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:31

İsrail'in katliamlarına aralıksız devam ettiği Gazze'de ateşkes için Kahire'de ve Doha'da görüşmeler yapıldı. Filistinli bir yetkili, müzakerelerin yüzde 90'ının tamamlandığını söyleyerek ateşkes ve esir takası hakkında bilgi verdi.

İsrail, sivilleri hedef alan katliamlarına Gazze'de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. Kahire ve Doha'da gerçekleşen görüşmelerin detaylarını Filistinli bir yetkili, BBC'ye anlattı. ''Ateşkes müzakerelerinin yüzde 90'ı tamamlandı'' diyen Filistinli yetkili, kilit konuların ise hala çözüm beklediğini ifade etti.

HER İSRAİL ASKERİNE KARŞILIK 20 FİLİSTİNLİ MAHKUM

Görüşmelerde, anlaşmazlık yaşanan konulardan birinin Philadephi Koridoru olduğunu belirten yetkili, İsrail'in burayı tampon bölge olarak kullandığını, burada da asker bulundurmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Ateşkesin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen yetkili, ilk aşamada esir takası olduğunu serbest bırakılan her askere karşılık İsrail hapishanelerinden 20 mahkumun serbest bırakılacağını ifade etti. Fakat hangi mahkumların serbest bırakılacağı konusunda bir uzlaşma sağlanamadı. Bu kişiler, 25 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 400 isim arasından seçilecek.

Serbest bırakılacaklar arasında El Fetih liderlerinden Mervan Barguti'nin olması beklenmiyor. İsrail'in Barguti'yi veto edeceği tahmin ediliyor.

HAMAS REHİNELERİ SERBEST BIRAKACAK

Hamas, elindeki İsrailli rehineleri ise aşama aşama bırakacak. Bazı rehinelerin kayıp olduğu, Hamas'ın yerlerini belirlemesi gerektiği belirtildi. Gazze'de 96 rehine olduğu, 62'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

Filistinli yetkili, Gazze'nin kuzeyinden sürülen sivillerin geri döneceğini, bu dönüşlerin Mısır ve Katar gözetiminde olacağını belirtti. Ayrıca her gün yaklaşık 500 kamyon yardımın Gazze'ye girişine izin verilecek.

14 aydır süren savaşı sona erdirecek planın son aşamasında Gazze, teknokratlardan oluşan bir komiteye emanet edilecek. Gazzeli teknokratların daha önce siyasi bağı olmaması ve bütün Filistinli gruplar tarafından desteklenmesi koşulu aranacak.