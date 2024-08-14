Her şey bir anda oldu! İstasyondaki işçinin feci ölümü: Ayı saldırdı, paramparça etti

14 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:11

Kanada'nın Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgesi olan Nunavut'ta yaşanan olayda; radar istasyonunda çalışan bir kişi, iki kutup ayısının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kanada hükümeti adına radar savunma sahalarını işleten şirketten yapılan açıklamada; işçinin iki kutup ayısının saldırısına uğradığı ve bu saldırıda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

DİĞER İŞÇİLER BİR AYIYI ÖLDÜRDÜ

Açıklamada, diğer çalışanların olay yerine gelerek ayılardan birini öldürdüğü belirtilirken, şirketin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmek için yerel yetkililerle yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

ÜLKEDE 17 BİN KUTUP AYISI BULUNUYOR

Öte yandan Kanada hükümetinin verilerine göre; ülkede yaklaşık 17 bin kutup ayısı bulunuyor ve bu sayı, türün dünya çapındaki nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.