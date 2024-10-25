Herkes büyük bir patlama sandı, gökyüzündeki kırmızı ışığın nedeni şoke etti

25 Ekim 2024 08:08 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:18

İngiltere'de işe giden adam gökyüzünün kırmızıya büründüğünü gördü. Büyük korku yaşayan adam kırmızı ışığın önce kuzey ışıkları olduğunu daha sonra patlama yaşandığını düşündü. Gerçek ise duyanları şoke etti.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Dee Harrison gökyüzüne bakınca neye uğradığını şaşırdı. Işığın nedeninin kuzey ışıkları olduğunu düşünse de bölgedeki insanlar büyük bir patlama olduğundan şüphelendi. KUZEY IŞIKLARI SANDI Harrison, manzarayı sosyal medya hesabında "Aurora sanırım, daha önce hiç görmemiştim" notuyla paylaştı. NEDENİ DOMATES FABRİKASI ÇIKTI Harrison'ın paylaşımına yanıt veren 34 yaşındaki Adam Cotterell, "Bu ışıklar yerel bir domates fabrikasından geliyor. Sis veya bulut olduğunda bu ışıklar kırmızı bir parlama yaratıyor" dedi. İlgili Haberler Yenidoğan çetesiyle ilgili skandallar bitmiyor! Kan donduran telefon görüşmesi: Hayata dönme ihtimali vardı ama... İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor