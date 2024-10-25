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Herkes büyük bir patlama sandı, gökyüzündeki kırmızı ışığın nedeni şoke etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 08:08 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:18
Herkes büyük bir patlama sandı, gökyüzündeki kırmızı ışığın nedeni şoke etti

İngiltere'de işe giden adam gökyüzünün kırmızıya büründüğünü gördü. Büyük korku yaşayan adam kırmızı ışığın önce kuzey ışıkları olduğunu daha sonra patlama yaşandığını düşündü. Gerçek ise duyanları şoke etti.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Dee Harrison gökyüzüne bakınca neye uğradığını şaşırdı. Işığın nedeninin kuzey ışıkları olduğunu düşünse de bölgedeki insanlar büyük bir patlama olduğundan şüphelendi. 

KUZEY IŞIKLARI SANDI

Harrison, manzarayı sosyal medya hesabında "Aurora sanırım, daha önce hiç görmemiştim" notuyla paylaştı.

NEDENİ DOMATES FABRİKASI ÇIKTI

Harrison'ın paylaşımına yanıt veren 34 yaşındaki Adam Cotterell, "Bu ışıklar yerel bir domates fabrikasından geliyor. Sis veya bulut olduğunda bu ışıklar kırmızı bir parlama yaratıyor" dedi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
İngiltere

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