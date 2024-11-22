Herkes 'Messi' zannediyordu! Ronaldo'nun "İnterneti sallayacak" dediği Youtube konuğu belli oldu

22 Kasım 2024 03:12 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 03:40

Cristiano Ronaldo'nun "İnterneti sallayacak" dediği ve herkesin Messi sandığı konuğu ortaya çıktı. Ronaldo, Youtube'a hızlı bir giriş yaparak açtığı kanalda dünyaca ünlü YouTube fenomeni MrBeast'i ağırladı. Video kısa sürede çok sayıda izlendi.

Cristiano Ronaldo​'nun YouTube​ kanalındaki gizemli konuk heyecanı sona erdi. Suudi Arabistan’ın Al-Nassr​ takımında futbol kariyerine devam eden dünyaca ünlü Portekizli yıldız, uzun süredir konuk edeceği ismin kim olduğunu merak ettiriyordu. Çeşitli spekülasyonların ardından, Ronaldo’nun sürpriz konuğunun YouTube'un en büyük isimlerinden MrBeast oldu.

RONALDO'NUN KANALI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, kısa süre önce büyük bir hızla büyümeye başladı. Açıldığı günden bu yana 67 milyon aboneye ulaşan Ronaldo, platformda önemli bir etki yaratmayı başardı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, MrBeast’in abone sayısını geçmeyi hedeflediğini belirtmişti. Bu açıklama, kanalına duyulan ilgiyi daha da artırdı.

MRBEAST KİMDİR?

Ronaldo'nun YouTube kanalında konuk olarak ağırlayacağı isim büyük merak uyandırmıştı. Lionel Messi ile bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki iddialar büyük yankı uyandırırken, sürpriz konuk MrBeast oldu. MrBeast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, YouTube dünyasının en çok aboneye sahip içerik üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Güncel olarak 331 milyon abonesi bulunan MrBeast, internetin en popüler figürlerinden biri.

SIRADAKİ VİDEO 30 KASIM'DA

İkilinin 30 Kasım tarihinde de birlikte video yükleyeceği öğrenildi. Cristiano Ronaldo’nun Youtube kanalına konuk olan MrBeast, videonun altına yaptığı yorumda “Şimdiye kadarki en büyük videomu çektik.. aklınızı başınızdan alacak :)” notuyla hayranlarını heyecanlandırdı. İkili, 30 Kasım tarihinde hem UR - Cristiano hem de MrBeast Youtube kanallarından birer video paylaşacak.

Ronaldo’nun "İnterneti sallayacak" dediği gizemli konuk, YouTube fenomeni MrBeast oldu. “İnterneti Kırmak İçin MrBeast ile Buluşuyorum!” başlığıyla yayınladığı video kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.