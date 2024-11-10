Herkes Orta Asya diye düşünüyordu! Türklere en çok benzeyen milletlerin listesi ortaya çıktı

10 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 09:49

Türkiye genelinde yapılan bir çalışma, Türk toplumunun genetik kökenlerini araştırdı. Türk milletine en çok benzerlik gösteren ülkelerin listesi ortaya çıktı.

Bilim insanları, Türk toplumunun genetik kökenlerine dair Türkiye'de yaptığı araştırmayla ilginç bir sonuca imza attı. Bilkent Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada Türkiye'nin 4 bir yanından DNA örnekleri toplandı. Araştırmalar doğrultusunda Türklere biyolojik açıdan en fazla benzerlik gösteren ülkelerin listesi ortaya çıktı.

Araştırmayla beraber Türklerin genetik olarak en çok hangi topluma benzediği belirlendi. Projenin koordinatörlerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışma hakkında şunları söyledi:

"Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu."

TÜRKLERE EN ÇOK İTALYANLAR VE İSPANYOLLAR BENZİYOR

Prof. Dr. Özçelik, Anadolu'nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirttiği açıklamasında, İtalya ve İspanya'nın en çok benzerlik gösterdiğini ifade etti:

"Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta. Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir.''

SEBEBİ TAŞ ÇAĞI'NDAN BERİ GÖÇ

Türkiye'nin coğrafi konumu Doğu ile Batı arasında genetik bir köprü oluşturuyor. Anadolu eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları bu durumu sürdürmeye devam ettirdi.

Özçelik "Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır" ifadelerini kullandı.