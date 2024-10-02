Herkes tablosunu almak için sıraya girdi! 'Küçük Picasso' yaptığı tabloyu dudak uçuklatan fiyata sattı

02 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:20

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan bir ailenin 3 yaşındaki oğlu yaptığı tablolarla herkesi sıraya dizdi. Eserlerini almak isteyenler şimdiden 20 bin kişilik sıra oluşturdu.

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan "Küçük Picasso" lakaplı 3 yaşındaki Laurent Schwarz'ın yaptığı ilk tablo için 290 bin Euro (10 milyon 978 bin TL) teklif edildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 30 renkli eseri koleksiyonculara satılan küçük ressamın annesi Lisa Schwarz, uzun bir bekleme listesi olduğunu ve 20 bin kişinin Laurent'in tablolarını almak için sırada olduğunu söyledi.

İLK ESERİ DUDAK UÇUKLATAN FİYATA SATILDI

ABD'li bir koleksiyoner, küçük Laurent'in ilk eseri olan "The Fingers" için 290 bin Euroluk teklifte bulundu. Lisa, bazı hayranların ise evlerine gelerek Laurent'i ziyaret etmek istediğini ve hayran mektupları gönderdiğini söyledi.

Annesi Lisa yaptığı açıklamada, "Oğlumuzun sanat yeteneğini geçen yıl İtalya'da tatil yaparken keşfettik. Evde de resim odasından çıkmıyor ve sabah uyanır uyanmaz boya ve fırça istiyordu. Onun için evde bir atölye bile kurduk. Şimdiye kadar satılan tabloların her biri 7-8 bin euroya satılmıştı. Oğlumuz için 18 yaşına kadar bir birikim hesabı oluşturduk. Oğlumun ilk eserini Instagram'da paylaştığımda New York'tan bir sanat eleştirmeni, onun inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu söylemişti" ifadelerine yer verdi.