Hesaplamaların alt üst olması için küçük bir taş yeterli! Apofis birkaç yıl içinde dünyanın sonunu getirebilir

06 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:36

99942 Apofis olarak adlandırılan 340 metre genişliğindeki asteroidin dünyaya 29 bin kilometreden daha yakın geçmeyeceği düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar asteroidin aslında direkt dünyaya çarpabileceğini gösteriyor.

99942 Apofis olarak adlandırılan asteroid, tehdidi göz ardı eden önceki değerlendirmelerin ürpertici yeni gelişmeleriyle, Dünya'ya çarpma yolunda olabilir.

Resmi kozmik takma adı 99942 Apofis olan asteroid, 2004 yılında tespit edildi ve 2017 yılında, 2029'da dünyamıza çarpma şansının %2,7 olduğuna inanılıyordu. Uzman yıldız gözlemcileri daha sonra 2029 ya da 2036'da çarpma riskini göz ardı ettiler.

Gök cisminin 13 Nisan 2029 Cuma günü dünyaya yaklaşması ve sadece 29 bin kilometrelik güvenli bir mesafe bırakması bekleniyordu.

Ancak şimdi Kanadalı uzay uzmanı Paul Wiegert, “küçük bir cismin” Apofis'e çarpması halinde bu tahminin olağanüstü bir şekilde altüst olabileceğini keşfetti. Daily Star'ın haberine göre Wiegert, “Görünmeyen küçük bir asteroidin Apofis'i 2029 yılında dünya ile çarpışmaya yönlendirecek kadar saptırması ihtimali yaklaşık 108'dir.” diyor.

2021'DEN BERİ TAKİP EDİLMİYOR

Ayrıca, böyle bir sapmanın onu dünyaya çarpan bir yörüngeye sokma olasılığının yalnızca %5 olmasının, felaketle sonuçlanacak bir olay olasılığının 2 milyarda birden daha az olduğu anlamına geldiğini belirtiyor.

Uzman, biraz önsezili bir uyarıda bulunarak, “Hikayenin ek bir unsuru da Apofis'in Mayıs 2021‘den bu yana teleskoplar tarafından büyük ölçüde takip edilmemiş olması ve 2027’ye kadar da öyle kalacak olmasıdır. Bu durum, Apofis, Dünya ve Güneş'in göreceli geometrisinden kaynaklanıyor ve söz konusu zaman aralığında asteroid gündüz gökyüzünde yer alıyor.” ifadelerine yer verdiler.