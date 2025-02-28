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 | Berkay Alptekin

Himalayalar'da buzul patladı! Onlarca işçi altında kaldı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde çığ felaketi meydana geldi. Felaket sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi çığ atında mahsur kaldı. Hava şartları nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:53

Hindistan’ın Himalaya dağında çığ felaketi meydana geldi. Felaketin ardından en az 41 kişinin çığ atında mahsur kaldığı belirtildi. Olay, Tibet sınırına yakın Chamoli bölgesinde, her yıl yüz binlerce Hindu hacının ziyaret ettiği Badrinath Tapınağı’na yaklaşık 5 kilometre mesafede gerçekleşti.

Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından gelen felaketin ilk aşamada "buzul patlaması" olduğu öne sürüldü. Yetkililer, daha sonra olayın bir çığ olduğunu doğruladı.

"TÜM ÇABALAR SÜRÜYOR"

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, çığın altında kalan kişilerin federal Sınır Yolları Örgütü (BRO) için çalışan inşaat işçileri olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar 16 kişinin kurtarıldığını belirten Dhami, "Tüm çabalar sürüyor. Önceliğimiz, mümkün olan en kısa sürede herkesi sağ salim çıkarmak" ifadelerine yer verdi.

Ancak kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Hint haber ajansı ANI’ye konuşan üst düzey bir yetkili, bölgedeki hava koşullarının operasyonları yavaşlattığını aktardı.

Himalayalar’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yer alan Uttarakhand, küresel sıcaklık artışıyla birlikte ani seller ve toprak kaymaları açısından giderek daha savunmasız hale geliyor.

Çevreciler, eyaletteki enerji projeleri ve diğer kalkınma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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