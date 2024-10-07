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Hindistan Hava Kuvvetleri etkinliğinde çok sayıda ölü ve yaralı! İhmal ve kötü yönetim öldürdü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:19

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai şehrinde düzenlenen gösteri ölümleri de beraberinde getirdi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen 5 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. yıl dönümü, Tamil Nadu eyaletindeki Chennai şehrinde kutlandı. Kutlama için binlerce kişi, Marina Plajı'ndaki etkinliğe geldi. Fakat etkinlikte 5 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. 

Hindistan Hava Kuvvetleri etkinliğinde çok sayıda ölü ve yaralı! İhmal ve kötü yönetim öldürdü - 1. Resim

SICAK ÇARPMASI, DEHİDRASYON ÖLDÜRDÜ

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Tamil Nadu eyaleti Sağlık Bakanı Ma Subramanian, etkinlikte sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın seyircinin de hastanelik olduğunu açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri etkinliğinde çok sayıda ölü ve yaralı! İhmal ve kötü yönetim öldürdü - 2. Resim

Etkinliği düzenleyen Tamil Nadu eyaleti Başbakanı MK Stalin, kötü planlama, ihmal ve kötü yönetim gibi sebeplerle eleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ayşe 7 Ekim 2024 15:30

Ne kadar üzücü böyle haberler görmek insanı derinden etkiliyor umarım yaralılar çabuk iyileşir ve bu tür trajik olaylar tekrarlanmaz

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