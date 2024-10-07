Hindistan Hava Kuvvetleri etkinliğinde çok sayıda ölü ve yaralı! İhmal ve kötü yönetim öldürdü
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai şehrinde düzenlenen gösteri ölümleri de beraberinde getirdi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen 5 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. yıl dönümü, Tamil Nadu eyaletindeki Chennai şehrinde kutlandı. Kutlama için binlerce kişi, Marina Plajı'ndaki etkinliğe geldi. Fakat etkinlikte 5 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı.
SICAK ÇARPMASI, DEHİDRASYON ÖLDÜRDÜ
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Tamil Nadu eyaleti Sağlık Bakanı Ma Subramanian, etkinlikte sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın seyircinin de hastanelik olduğunu açıkladı.
Etkinliği düzenleyen Tamil Nadu eyaleti Başbakanı MK Stalin, kötü planlama, ihmal ve kötü yönetim gibi sebeplerle eleştirildi.
Ne kadar üzücü böyle haberler görmek insanı derinden etkiliyor umarım yaralılar çabuk iyileşir ve bu tür trajik olaylar tekrarlanmaz