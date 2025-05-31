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 | Berkay Alptekin

Hindistan iddiaları kabul etti! Uçaklar Pakistan tarafından düşürüldü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Pakistan'ın Hindistan uçaklarını düşürdüğü yönündeki iddialara cevap verdi. Bir televizyon kanalında konuşan Chauhan, ilk kez, uçaklarının düşürüldüğünü doğruladı.

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Hindistan iddiaları kabul etti! Uçaklar Pakistan tarafından düşürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 15:15

Bir televizyon kanalına konuşan Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Pakistan'ın Hindistan uçaklarını düşürdüğüne dair söylentilere cevap verdi.

Chauhan, iddialara ilişkin "Bence önemli olan uçağın düşürülmesi değil, neden düşürüldüğü." dedi.

Uçakların uçurulmasında taktiksel hatalar olduğunu kabul eden Chauhan "İyi olan kısım, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz, iki gün sonra tekrar uygulayabilmemiz ve tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Chauhan, "Pakistan'ın 6 Hint jetinin düşürüldüğünü ileri sürdüğüne" dair soruya, "Kesinlikle yanlış ve bu, önemli olduğu söylenen bilgi değil. Önemli olan, neden düştükleri. Bu bizim için daha önemli ve ondan sonra ne yaptığımız daha önemli." cevabını verdi.

Hindistan iddiaları kabul etti! Uçaklar Pakistan tarafından düşürüldü

HİNDİSTAN SALDIRISI VE GERGİN ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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