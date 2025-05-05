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 | Selahattin Demirel

Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmandıran hamle! Su akışını kestiler

Hindistan ile komşusu Pakistan arasında gerilim gittikçe tırmanıyor. Hindistan hava savunma sistemleri yüksek alarm seviyesinde tutulurken Pakistan'a su akışı yüzde 90 oranında engellendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 21:43

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon giderek yükseliyor. The Times of India gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan ile gerginliğin sürdüğü Hindistan'da Başbakan Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Singh ile görüştü.

Singh, Modi ile yaptığı görüşmede, hava savunma ağının yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bilgisini paylaştı.

HAVA ÜSLERİNDE HAZIRLIK

Batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları yapan kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumu hakkında Modi'ye bilgi veren Singh, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını kaydetti.

Hindistan'ın çok yönlü görev kapasitesine sahip Rafale savaş uçakları, 300 kilometrenin üzerindeki menziliyle "Scalp" seyir füzeleri ve 120 ila 150 kilometre menzile sahip gelişmiş "Meteor" füzeleriyle donatılmış durumda.

PAKİSTAN'A SU AKIŞININ YÜZDE 90'I ENGELLENDİ

Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısının ardından askıya aldığı İndus Su Anlaşması sonrası Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'nı kapatarak, Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi. Hindistan’ın Jhelum Nehri üzerinden de Pakistan’a su akışını engellemesi bekleniyor. Söz konusu su akışının engellenmesi Pakistan’da su krizi yaşanacağı endişesine neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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