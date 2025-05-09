Hindistan, Pakistan topraklarına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesine ateş açan Hindistan, saldırı sonucu çok sayıda sivilin ölümüne sebep oldu.

Hindistan-Pakistan sınırında yer alan tartışmalı Keşmir bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Pakistanlı yetkililer, Keşmir'i bölen Kontrol Hattı yakınlarındaki bölgelerde Hindistan'ın yoğun topçu atışları sonucu 5 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 29 sivilin de yaralandığını belirtti.

Sınır bölgesindeki kasabalarda çatışma seslerinin sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kaynaklarına göre Pakistan, Keşmir'deki tartışmalı sınır boyunca Hindistan ordusuna ait kontrol noktalarını imha etti.

HİNDİSTAN FÜZE SALDIRISININ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Hindistan ordusu, Pakistan topraklarına gerçekleştirilen bir füze saldırısının videosunu yayınladı. Hint ordusu, Pakistan'ı gece boyu saldırı düzenlemekle suçladı.

Pakistan'ın Cemmu, Pathankot ve Udhampur'daki askeri üsleri İHA ve füzelerle hedef aldığı belirtildi. Ancak Pakistanlı yetkililer, ordunun şu ana kadar Hindistan'ın saldırılarına karşı yalnızca savunma amaçlı askeri önlemler aldığını açıkladı.

İSRAİL YAPIMI HİNDİSTAN İHA'LARI DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik ve askeri kaynaklara göre Pakistan ordusu, Pencap eyaletinin farklı noktalarında Hindistan'a ait İsrail yapımı 6 İHA daha düşürdü ve düşürülen İHA sayısı 35'e yükseldi.

İHA'lardan 4'ü Okara'da düşürülürken, diğerleri Pakpattan ve Vehari'de etkisiz hale getirildi. İHA'ların Pakistan topraklarına girdiği ve imha edilmeden önce izlendiği belirtildi. İHA'ların enkazının yoğun nüfuslu köylerin yakınındaki tarım arazilerine düştüğü, can kaybı olmadığı aktarıldı.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, Hindistan'a ait 29 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.