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 | Berkay Alptekin

Hindistan, Trump'ın tadını kaçıracak! Rusya'dan petrol sevkiyatı devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunda "iyi bir adım" olduğunu ifade etmiş. Ancak, Hindistan yönetiminde görevli bir kaynağa göre, devlete ait rafinelerin Rusya'dan petrol almaya devam ettiği bildirildi.

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Hindistan, Trump'ın tadını kaçıracak! Rusya'dan petrol sevkiyatı devam ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:31

Rus haber ajansı TASS'ın, yönetiminde görevli isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ülkedeki devlete ait rafinelerin nedeniyle Rus petrolü alımını durdurduğu ileri sürüldü.

Hindistan'ın yasalara uyumlu şekilde Rus petrolü aldığına işaret eden kaynak, "Rus petrolü hiçbir zaman yaptırım altında olmamıştır ve halen de ne ABD ne de Avrupa Birliği tarafından yaptırım altında değildir. Hindistan'ın 'dan ithalatını durdurduğuna dair herhangi bir bilgi yok." ifadelerine yer verdi.

Ajansa konuşan kaynak, Rus petrolü alımlarına fiyat ve ekonomik unsurlar doğrultusunda karar verildiğine işaret etti.

Hindistan merkezli ANI haber ajansına konuşan kaynaklar da ülkenin Rusya'dan petrol alımını sürdürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Trump'ın tadını kaçıracak! Rusya'dan petrol sevkiyatı devam ediyor

"İYİ BİR ADIM"

Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunu ve bunun "iyi bir adım" olduğunu söylemişti.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan, Ukrayna savaşının ardından Rus petrolünün deniz yoluyla en büyük ithalatçısı konumuna gelmişti.

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#petrol
#hindistan
#Ukrayna Savaşı
#yaptırımlar
#Rusya
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