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 | Berrak Arican

Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları: Sınırda çatışmalar sürüyor

Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları çalıyor. Sınırda silahlı çatışmalar sürüyor. Hindistan, Pakistan ordusu tarafından açılan ateşe karşılık verildiğini duyurdu.

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Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları: Sınırda çatışmalar sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:59

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseliyor. Cemmu ve Keşmir bölgesinde 26 sivilin ölümünün ardından gerilim yüksek, sınırda çatışmalar sürüyor. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint askerlerinin gece yarısı civarında Keşmir'in Hindistan ve Pakistan bölgelerini ayıran 740 kilometrelik fiili sınır boyunca Pakistan ordusuna ait çok sayıda karakoldan açılan ateşe karşılık verdiği belirtildi. Pakistan birliklerinin perşembe günü gece yarısı civarında da ara ara ateş açtığı, Hint tarafında herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları: Sınırda çatışmalar sürüyor


Pakistan ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

CEMMU VE KEŞMİR BÖLGESİNDE TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'ın turistik bir noktasında salı günü tatilcilere yakın mesafeden ateş açılmış, saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırıyı "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmiş, Cemmu ve Keşmir polisi saldırıyı 2'si Pakistanlı olmak üzere 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Hindistan yönetimi, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğu gerekçesiyle hedef aldığı komşusu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Pakistan yönetimi ise saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantısı oldukları yönündeki iddiaları reddetmiş, saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları: Sınırda çatışmalar sürüyor

''SAVAŞ NEDENİ SAYILACAK''

Saldırının ardından nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş, Pakistan hava sahasını Hint havayollarına kapatırken, Hindistan da İndus Nehri ve kollarındaki su paylaşımını düzenleyen 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan yönetimi suyun akışına yönelik herhangi bir müdahaleyi savaş nedeni sayacağını duyurmuştu. İki ülke ayrıca karşılıklı olarak vize işlemlerini durdurma, sınır kapılarını da kapatma kararı almıştı.

Hindistan ve Pakistan arasında savaş çanları: Sınırda çatışmalar sürüyor

TARTIŞMALI BÖLGE: KEŞMİR

Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.
Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Hindistan hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?
Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana çözülemeyen bir mesele olan Keşmir'in hangi ülke toprakları içerisinde yer alması gerektiğine dair sorun, 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen varlığını koruyor.
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