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 | Selahattin Demirel

Hindistan ve Pakistan arasında yeni gelişme! Tarih verildi

Pakistan ve Hindistan arasında kısa süren kısmi savaş durumunda çatışmaların sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İki ülke de askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştı.

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Hindistan ve Pakistan arasında yeni gelişme! Tarih verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 22:25

Pakistan ve Hindistan arasında çatışmaların sona ermesinin ardından ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Adı açıklanmayan yetkililer, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a düzenlediği saldırılarla patlak veren çatışmalar sonrası sağlanan ateşkesin ardından iki ülkenin askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştığını açıkladı.

Yetkililer, her iki ülkenin askeri liderlerin aşamalı geri çekilmeyi aktif bir şekilde koordine edeceğini belirterek, bu adımı güven arttırıcı önlemlerin devamı olarak nitelendirdi. Söz konusu kararda ABD ve diğer ilgili ülkelerin diplomatik çabalarının katkısı olduğunu ifade eden yetkililer, kararı ateşkesin ikinci aşaması olarak tanımladı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti.

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