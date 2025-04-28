Hindistan ve Pakistan gerilimi sürüyor: Silahlı çatışmalara gemisavar füze denemesiyle gözdağı!

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik devam ediyor. Sınırda günlerdir süren silahlı çatışmalara Hindistan'ın gözdağı eklendi. Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, taraflar arasında Kontrol Hattı'nda sabah saatlerinde çatışma çıktı.

Gazeteye açıklama yapan bir Hint savunma yetkilisi, söz konusu çatışmanın, İslamabad yönetiminin ateşkesi "hafif silahlarla" ihlal etmesinin ardından yaşandığını savundu.

Yetkili ayrıca, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

GEMİSAVAR FÜZE DENEMESİYLE GÖZDAĞI

Hindistan Donanmasının X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Donanmanın gemisavar füze atışı denemesi yaptığı bildirilen paylaşımda, "Hint Donanması, çatışmaya hazır şekilde, ülkenin denizcilik çıkarlarını her zaman ve her yerde korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA PAHALGAM KRİZİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.