Hindistan'da akılalmaz olay! 4 yaşındaki kızın üzerine 5. kattan köpek düştü

08 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:12

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evcil bir köpek, bilinmeyen bir sebeple beş kat yükseklikten 4 yaşındaki bir kızın üzerine düştü ve küçük kızın ölümüne neden oldu. Yaşanan şok edici olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Times of India'nın haberine göre, kimliği açıklanmayan 4 yaşındaki küçük kız, saat 16:30 sıralarında, annesiyle birlikte Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Thane şehrindeki dar bir sokakta yürüyordu.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bir binanın beşinci katındaki bir köpek hiç beklenmedik bir anda ailenin üzerine düştü ve doğrudan küçük kızın üstüne indi.

Sosyal medyada gündem olan videoda, panik içindeki annenin yaralı kızını hızla kucaklayıp yardım almak için koşarak uzaklaştığı görülüyor. Habere göre, kız ağır yaralandı ve kaldırıldığı yerel hastanede hayatını kaybetti.

KÖPEĞİN HAYATTA KALIP KALMADIĞI BELİRSİZ

Öte yandan, köpek ilk başta şaşkın bir şekilde yerde hareketsiz yatarken, birkaç saniye sonra hareket etmeye başlıyor ve sendeleyerek ayağa kalkmaya çalışırken sokağın ortasında kalıyor.

Köpeğin ne kadar ciddi yaralandığı veya bu tuhaf düşüşten sonra hayatta kalıp kalmadığı belirsizliğini koruyor.