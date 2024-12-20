Hindistan'da akıllara durgunluk veren kaza! Kimyasal patlama anbean kaydedildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:21

Hindistan'da kimyasal madde taşıyan bir tır ve tanker çarpıştı. Çarpışma sonucu ortalık bir anda alevlere teslim olurken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Jaipur kentinde kimyasal madde​ taşıyan bir tır akaryakıt istasyonu yakınlarında çok sayıda araç​ ve bir tankerle çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayda 30 kişinin yaralandığı, 28 yaralının durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda kimyasal maddenin çevreye yayılması sonucu alev alan çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA SESİ KİLOMETRELERCE UZAKTAN DUYULDU

Görgü tanıkları, kaza sırasında patlama meydana geldiğini ve patlama sesinin kilometrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade etti.