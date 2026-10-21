Hindistan'da altın kredilerinde saatli bomba!

ALTIN KREDİLERİNİN YÜZDE 23'Ü RİSKLİ MÜŞTERİLERE GİTTİ

Piramal Finance Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Jairam Sridharan, 19 Ekim'de düzenlenen finansal sonuç toplantısında altın kredilerindeki hızlı büyümeye dikkat çekti.

Investing.com tarafından yayımlanan toplantı tutanağına göre Sridharan, son bir yılda sektör genelinde kullandırılan altın kredilerinin yüzde 15 ila 23'ünün, mevcut kredilerinden en az birinde 90 gün veya daha fazla ödeme gecikmesi bulunan müşterilere verildiğini açıkladı. Ortaya çıkan tabloyu "Şoke edici derecede yüksek bir rakam" sözleriyle değerlendiren Sridharan, 2026 mali yılında bu durumdaki kişilere yaklaşık 4,7 trilyon rupi tutarında altın kredisi kullandırıldığını belirtti.

Piramal Finance'in kendi müşterilerinde ise ekim ayı itibarıyla bu oranın yüzde 1'in altında olduğunu aktaran Sridharan, şirketin 90 günden fazla gecikmiş borcu bulunan kişilere altın kredisi vermediğini söyledi.