Hindistan’da anma etkinliği faciaya dönüştü! Alevler her yeri sardı: 30 yaralı

29 Kasım 2024 13:28 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:40

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı olan Khandwa kentinde 28 Kasım 2009'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında yakılan meşaleler söndürülürken facia yaşandı. Meşalelerdeki alevlerin etrafa yayılması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde 28 Kasım 2009'da gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kısa sürede bir faciaya dönüştü.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen anma etkinliği sonunda yakılan meşaleler söndürülmek üzere ters çevrilip su dolu bir konteynere konulurken bir anda çevreyi alevler sardı.

ONLARCA KİŞİNİN VÜCUDUNU ALEVLER SARDI

Onlarca kişinin vücudunu alevlerin sarması nedeniyle büyük panik yaşandı. Birçok kişinin etrafa kaçıştığı olayda alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’inin taburcu edildiği, 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.